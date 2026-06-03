Lazio, Roland Garros, Padel Italy Major e Icardi: le ultimissime

L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio è ormai entrata nel vivo. Si attende la firma e l’ufficialità, ma l’ex allenatore della Nazionale ha già fatto il suo ingresso a Formello, dando di fatto il via alla sua nuova esperienza in biancoceleste. Nel pomeriggio Gattuso ha varcato i cancelli del centro sportivo accompagnato dal vice Luigi Riccio, dal team manager Stefan Derkum e dal dirigente Alberto Bianchi.

Al Roland Garros è arrivata un'altra deludente sconfitta per la Sabalenka, battuta nei quarti di finale da Diana Shnaider. Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, la tigre di Minsk non è riuscita a gestire le condizioni avverse - in particolare il vento - e si è arresa con il punteggio di 3-6 7-5 6-0.

L’ha aspettata, l’ha cercata, l’ha ritrovata. Carolina Orsi è tornata al successo nel BNL Italy Major di casa, nella sua Roma, cancellando in 62 minuti le delusioni delle scorse due edizioni.

Un romanzo infinito. Oggi l’ultimo capitolo: nessun assegno di mantenimento provvisorio per Wanda Nara. Il Tribunale di Milano ha infatti rigettato la richiesta avanzata dalla showgirl e imprenditrice nei confronti dell’ex marito Mauro Icardi, dalla quale era stato chiesto un contributo economico temporaneo pari a 250mila euro al mese. La decisione è contenuta nell’ordinanza emessa il 1° giugno dal giudice Anna Cattaneo, che ha escluso la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere un assegno provvisorio in favore di Nara durante il procedimento.