Roma, Lazio e Roland Garros: le ultimissime

Tony D’Amico e la Roma sono ormai a un passo dal sì definitivo. Il diesse aspetta l’ultimo via libera dall’Atalanta dei Percassi per chiudere la sua avventura a Bergamo e trasferirsi al Fulvio Bernardini entro la fine della settimana. Tra oggi e domani potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva.

Romagnoli all’Al-Sadd. Alessio aveva già comunicato a Gattuso la scelta di partire e il tecnico non ha potuto che accettarla. L’Al-Sadd offre al difensore sempre 6 milioni per tre anni e ha inviato una nuova offerta alla Lazio, ma al ribasso rispetto a gennaio. La nuova proposta è 3 milioni secchi per il cartellino, senza bonus.

"A metà del primo set ho sentito qualcosa metre servivo. Col passare del tempo la situazione stava progressivamente peggiorando. Il dolore era in aumento. Ora faremo gli esami del caso e tutte le valutazioni sperando che non ci sia nulla di brutto". Queste le parole di Matteo Berrettini dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro durante il match contro Arnaldi al Roland Garros.

Fuori dal Roland Garros anche Aryna Sabalenka. Deludente sconfitta per la bielorussa, battuta nei quarti di finale da Diana Shnaider. Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, la tigre di Minsk non è riuscita a gestire le condizioni avverse, in particolare il vento, e si è arresa con il punteggio di 3-6 7-5 6-0.