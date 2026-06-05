Serie A, Roma, Napoli e Roland Garros: le ultimissime

Il sorteggio ufficiale del nuovo calendario di Serie A si terrà oggi, venerdì 5 giugno, a Parma. La cerimonia avrà inizio alle ore 18:30 all'interno della cornice del Teatro Regio, dove è in corso il Festival della Serie A. Sarà possibile seguire il sorteggio del nuovo calendario in diretta televisiva su Sky Sport, Mediaset e Sportitalia. Su DAZN, NOW e SkyGo eattraverso i canali ufficiali della Lega Serie A.

Non appena Tony D’Amico verrà ufficializzato come nuovo direttore sportivo, atteso nelle prossime ore il comunicato, scatterà la prima offensiva concreta verso il Marsiglia: circa 35 milioni di euro più bonus, insomma 40 all inclusive. Greenwood dà priorità alla Roma nonostante sul tavolo sia arrivata una proposta economicamente devastante del Fenerbahçe.

Leonardo Spinazzola rinnova col Napoli. Manca solo l’ufficialità, l’annuncio, ma per il rinnovo è cosa fatta. Fumata bianca in arrivo per l’esterno in scadenza a fine mese. Il Napoli lo ha blindato, accordo biennale, nuova scadenza 2028.

Giornata di derby italiano al Roland Garros. La semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi è in programma venerdì 5 giugno sul Philippe Chatrier non prima delle ore 19:00. Diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.