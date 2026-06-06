Roma, Milan, Roland Garros e Ferrari: le ultimissime

Nella lista delle preferenze di Gasperini c’è Nikola Vlasic. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra Roma e Torino. La valutazione oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro: una cifra importante ma non proibitiva.

Il Milan non ha ancora ufficializzato il suo tecnico. In pole c'è Oliver Glasner, che di recente ha chiuso il rapporto lavorativo con il Crystal Palace dopo aver conquistato la Conference League. L'austriaco però vorrebbe chiarezza sul budget da spendere per il mercato in entrata. L’altro candidato forte è Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, che però ha il problema del Mondiale.

Saranno Flavio Cobolli e Alexander Zverev ad affrontarsi nella finale del Roland Garros. La gara è in programma domenica 7 giugno sul Philippe Chatrier non prima delle ore 15:00 e sarà trasmessa anche in chiaro su Nove, canale 9 del digitale terrestre.

Frederic Vasseur non sarà presente a Montecarlo nella giornata odierna. A comunicarlo è stata la Ferrari attraverso una breve nota ufficiale diffusa nelle ore precedenti alle attività in pista: "A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista".