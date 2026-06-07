Grecia-Italia, Rolans Garros, Roma e Italia U17: le ultimissime

Piccoli segnali, in attesa delle grandi decisioni. Nel giorno del trionfo azzurro con l'Under 17 campione d'Europa, l'Italia sperimentale di Baldini replica in Grecia la vittoria ottenuta in Lussemburgo: 1-0, con la firma di Pio Esposito.

Il cuore non basta a Flavio Cobolli, che viene sconfitto da Alexander Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano resiste quattro set, ma cede al quinto, regalando il successo al tennista tedesco, al primo successo in un torneo del Grande Slam. La gara si chiude con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.

Wesley salta i Mondiali. Brutta notizia per il terzino brasiliano dopo l'infortunio ieri in amichevole contro l'Egitto. Il giocatore della Roma si è sottoposto agli accertamenti medici nella mattinata di oggi. Niente da fare. Al suo posto, per il Mondiale, Carlo Ancelotti ha convocato il centrocampista dell'Atalanta Ederson.

L’Italia U17 è campione d’Europa, di nuovo, dopo il 2024. Il Belgio gioca un grande match e va anche in vantaggio all’85’. La squadra di Franceschini pareggia tre minuti dopo con Fugazzola su rigore. Dopo la semifinale con la Spagna, i penalty ci sorridono ancora. Ne trasformiamo poi 4 su 5 (Lupo ne para uno): quello decisivo è di Perillo e dà il via alla gioia irrefrenabile degli azzurrini.