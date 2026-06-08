Roma, Lazio, Eriksen e amichevoli internazionali: le ultimissime

Uno dei nomi da seguire per la Roma è quello di Matteo Ruggeri. Il laterale dell’Atletico Madrid è conosciuto da Gasp, lo ha fatto crescere e lo ha valorizzato ai tempi dell’Atalanta, e sa quali garanzie possa offrire. L’idea sarebbe quella di affidargli la fascia sinistra per consentire lo spostamento di Wesley sul versante opposto.

Lotito ha assicurato a Gattuso che farà l’impossibile per tenere Gila. Unica eccezione: il patto cadrebbe se arrivasse un’offerta da 30 milioni. Una parola che vincola il presidente a Rino e che Rino prende per buona. Gila ha un’offerta dal Napoli, prima ancora s’erano mosse le tre big del Nord. All’estero danno Atletico Madrid e Chelsea in agguato.

Ci sono ancora molti interrogativi senza risposta sul malore di Christian Eriksen, che ieri sera si è accasciato a terra durante l'amichevole contro l'Ucraina. Il medico della nazionale, Morten Boesen, ha però fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni del calciatore tramite la DBU. "Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Si prevede che possa essere dimesso presto e tornare a casa".

Continuano le amichevoli internazionali in vista dell'inizio del Mondiale di Messico e USA. In programma oggi ci sono due gare: Olanda-Uzbekistan alle 20.45 e Francia-Irlanda del Nord alle 21.10.