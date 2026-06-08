Fiorentina, Milan, Nba e volley: le ultimissime
Adesso è ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. A darne l'annuncio è stato lo stesso club toscano attraverso un comunicato ufficiale.
Milan, mirino su Glasner. Sul nuovo mister, negli ultimi due giorni, qualche passo in avanti - forse - decisivo c'è stato. Il mirino della proprietà rossonera, infatti, si sta dirigendo verso Oliver Glasner, 51enne allenatore austriaco appena liberatosi dal Crystal Palace.
Una città, una tifoseria e una squadra in missione per coronare un sogno lungo 53 anni. New York si prepara ad ospitare gara-3 delle Nba Finals tra Knicks e i San Antonio Spurs, in programma questa notte, martedì 9 giugno, con palla a due alle 2:30 italiane.
Dopo una serie ininterrotta di 39 vittorie consecutive, molte delle quali hanno rappresentato i recenti grandi successi della pallavolo italiana al femminile, si ferma la leggendaria serie delle Azzurre di Velasco, sconfitte al quinto set dal Brasile nell'ultimo incontro della prima fase di Nations League.