Juve, Lazio, Mondiali 2026 e tennis: le ultimissime

Alexander Sørloth che ha postato sui social un video con alcuni dei suoi gol dell’ultimo biennio con la maglia dell’Atletico Madrid annunciando «alcune novità emozionanti». «Restate sintonizzati!» ha chiesto perciò ai suoi followers. Tanto è bastato per far impazzire i tifosi della Juventus che hanno collegato le sue parole al suo possibile passaggio in bianconero.

La Lazio punta Jonathan Asp Jensen, classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. Per il trequartista danese di appena 20 anni ci sono dialoghi in corso ma non c'è ancora un accordo tra le parti. I siti di riferimento valutano il suo cartellino intorno ai 5 milioni di euro, si potrebbe ripetere anche un altro trasferimento in prestito.

Dall'11 giugno al 19 luglio andrà in scena il Mondiale 2026, la prima edizione della Coppa del Mondo a 48 squadre ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. Saranno 104 le partite complessive del torneo, tra fase a gironi e fase a eliminazione diretta, con la copertura televisiva affidata a Rai e Dazn.

Nella giornata di oggi Mattia Bellucci cercherà di accedere ai quarti di finale dell'ATP di Stoccarda contro il tedesco Yannick Hanfmann. Appuntamento alle ore 11 come primo match sul campo principale. Gara visibile sui canali Sky, NOW e Tennis TV.