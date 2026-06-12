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Juve, Mondiali 2026, Roma e Sinner: le ultimissime

Juve, Mondiali 2026, Roma e Sinner: le ultimissime

Oggi l'ufficialità di Carnevali. Le gare in programma oggi. I Friedkin vogliono abbassare il tetto ingaggi. Un torneo prima di Wimbledon per lil tennista
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TagsjuveMondialiRoma

La Juve alla resa dei conti: via alla rivoluzione societaria con l’addio di Damien Comolli e l’arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. Oggi l’ufficialità con il CdA straordinario. A chiamare il fuorigioco e a chiedere l’intervento di John Elkann è stato Giorgio Chiellini.

Secondo giorno di Mondiali in Messico. Nella notte italiana la Corea del Sud ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca, alle 21 italiane invece il Canada se la vedrà contro la Bosnia-Erzegovina. La gara è trasmessa su DAZN, Rai 1 e RaiPlay.

Il primo passo, studiato nei dettagli insieme all’uomo dei conti Jason Morrow, riguarda il taglio del monte ingaggi. La Roma è ancora oltre la soglia stabilita come accettabile, sopra i 140 milioni lordi di stipendi per la rosa. Il punto che i Friedkin vogliono raggiungere è quello di cento milioni per gli acquisti, cento milioni il tetto per gli ingaggi.

Prima di Wimbledon Sinner scenderà in campo al Giorgio Armani Tennis Classic, rassegna di esibizione che all'Hurlingham Club dal 23 al 27 giugno. Oltre a Sinner ci saranno anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Casper Ruud, Karen Khachanov, Learner Tien e Cameron Norrie.

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