Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli, Juve, Mondiali e tennis: le ultimissime

Napoli, Juve, Mondiali e tennis: le ultimissime

Svelata la prima maglia della prossima stagione. Il Tottenham apre per il prestito con diritto di riscatto per Vicario. L'Inghilterra elimina il Messico: stasera Portogallo-Spagna. Wimbledon, quando seguire Sinner ai quarti di finale
2 min
TagsnapolijuveMondiali

 

 

Il Napoli ha ufficialmente svelato la maglia per la stagione sportiva 2026/27. Nell'anno del centenario, Home Kit con lo storico logo della squadra partenopea e la foto social già diventata virale sul web: ricreata l'immagine di Diego Armando Maradona sugli spalti dello stadio dedicato proprio alla leggenda argentina. Alle ore 15 è prevista la conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis.

Un Vicario per la Juve. Non è mai stato il favorito, può spuntarla in corsa. La candidatura del portiere del Tottenham sta recuperando terreno e può battere la concorrenza. Gli Spurs e De Zerbi hanno aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto.

Continuano a prendere forma i quarti di finale del Mondiale. Nella notte l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 con la doppietta di Bellinghm e il timbro di Kane. In serata, alle 21 italiane, il derby iberico tra Portogallo e Spagna. La gara sarà visibile sia su Dazn che su Rai 1.

Per il quinto anno di fila Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Per un posto in semifinale, Sinner affronterà il numero 74 Atp Jan-Lennard Struff. La sfida è in programma martedì 7 luglio con orario ancora da definire. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS