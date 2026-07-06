Napoli, Juve, Mondiali e tennis: le ultimissime

Il Napoli ha ufficialmente svelato la maglia per la stagione sportiva 2026/27. Nell'anno del centenario, Home Kit con lo storico logo della squadra partenopea e la foto social già diventata virale sul web: ricreata l'immagine di Diego Armando Maradona sugli spalti dello stadio dedicato proprio alla leggenda argentina. Alle ore 15 è prevista la conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis.

Un Vicario per la Juve. Non è mai stato il favorito, può spuntarla in corsa. La candidatura del portiere del Tottenham sta recuperando terreno e può battere la concorrenza. Gli Spurs e De Zerbi hanno aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto.

Continuano a prendere forma i quarti di finale del Mondiale. Nella notte l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 con la doppietta di Bellinghm e il timbro di Kane. In serata, alle 21 italiane, il derby iberico tra Portogallo e Spagna. La gara sarà visibile sia su Dazn che su Rai 1.

Per il quinto anno di fila Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Per un posto in semifinale, Sinner affronterà il numero 74 Atp Jan-Lennard Struff. La sfida è in programma martedì 7 luglio con orario ancora da definire.