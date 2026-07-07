Lazio, Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

La campagna abbonamenti annunciata ieri alla Lazio, senza slogan dopo un ventennio, senza foto di tifosi, con un gelido format, è stata decisa per chi volesse abbonarsi nonostante la protesta. La contestazione va avanti e potrebbe portare al club un buco di 20 milioni nel bilancio. Le assenze all’Olimpico pesano anche sulla bilancia dei diritti tv.

È la settimana dei rinnovi in casa Roma, con tre tasselli fondamentali già blindati: Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Per Celik il rinnovo è firmato per un triennale da circa tre milioni di euro netti a stagione. Per Dybala siamo ai ritocchi: per lui pronti tre milioni a stagioni più bonus. Per Pellegrini, tra oggi e domani è previsto un nuovo incontro tra D’Amico e l’entourage: l'obiettivo è un contratto triennale da circa tre milioni di euro a stagione.

Nella serata di ieri ad Arlington la Spagna ha eliminato il Portogallo di CR7 vincendo per 1-0, regalandosi così il passaggio ai quarti. Nella notte il poker del Belgio ai danni degli Stati Uniti. Oggi altre due le gare in programma: alle 18 Argentina-Egitto (visibile solo su Dazn) e alle 22 Svizzera-Colombia (visibile sia su Dazn che su Rai 1).

Per il quinto anno di fila Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Per un posto in semifinale, Sinner affronterà il numero 74 Atp Jan-Lennard Struff. La sfida è in programma oggi martedì 7 luglio a partire dalle ore 14:00 e sarà visibile sui canali Sky Sport.