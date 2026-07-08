Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

L’operazione Greenwood resta congelata in attesa del definitivo via libera dei Friedkin, che non hanno ancora autorizzato un investimento complessivo vicino ai cento milioni di euro. Ma dopo aver raggiunto un’intesa di massima con la Roma sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, l'entourage ha provato a chiedere un ulteriore milione di euro. Da Trigoria però non accettano nessuna modifica ai termini già concordati.

Delle 48 nazionali che si sono presentate al via dei Mondiali 2026 sono otto quelle rimaste in corsa e che possono ancora sognare di alzare la Coppa del Mondo. Francia-Marocco si gioca giovedì 9 luglio alle ore 22, Spagna-Belgio venerdì 10 luglio alle ore 21. Sabato 11 luglio sarà il turno di Norvegia-Inghilterra alle ore 23 e si concluderà con Argentina-Svizzera domenica 12 luglio alle ore 3.

"Dirò quello che ho in mente a prescindere dalle conseguenze, questa è stata chiaramente una partita truccata e tutto il mondo l'ha vista - ha tuonato Hossam Hassan, ct dell'Egitto parlando con i giornalisti dopo la gara persa contro l'Argentina -. Se vogliono così tanto che vincano loro, perché convocare tutti per partecipare?. Siamo stati migliori, ma il calcio è ingiusto. Forse vogliono tenere in corsa i campione del mondo e Messi per ragioni di marketing".

Dopo la conquista della semifinale per Sinner, a Wimbledon scendono oggi in campo due italiani. La sfida tra Cobolli e Fery, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma oggi8 luglio sul Campo Centrale, come secondo match dalle 14:30 ore italiane. Stesso orario per Jasmine Paolini che sfiderà Marta Kostyuk.