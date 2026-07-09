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Roma, Italia, Mondiali e tennis: le ultimissime

Roma, Italia, Mondiali e tennis: le ultimissime

Beffa Greenwood: maxi offerta del Fenerbahce. Malagò celebra il ventennale di Berlino 2006. Stasera il quarto di finale tra Francia e Marocco. Wimbledon, Cobolli eliminato porta a casa un maxi assegno
2 min
TagsRomaMondialiItalia

 

 

Il Fenerbahçe nelle ultime ore ha deciso di premere sull’acceleratore per strappare Greenwood. Sul piatto c’è un contratto record da 11 milioni di euro netti a stagione per il giocatore e un’offerta da circa 50 milioni, bonus compresi, per convincere il Marsiglia. Numeri davanti ai quali la Roma non può e non vuole competere. Virerà quindi su altri obiettivi.

Il 9 luglio 2006 l'Italia era campione del mondo. Il neo presidente federale, Giovanni Malagò, nel celebrare il ventennale, guarda al futuro: "Dalle vittorie del passato la Nazionale deve trovare un nuovo slancio per poter rivivere al più presto quelle straordinarie emozioni. È nostro dovere lavorare ogni giorno affinché si torni a competere per questi successi. La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare e il miglior volano possibile dei valori dello sport italiano nel mondo”.

Al via oggi i quarti di finale del Mondiale di calcio. L'attesissima sfida delle 22, ora italiana, è quella tra Francia e Marocco, che si giocherà al Boston Stadium. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1.

L'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon 2026 si chiude ai quarti di finale. L'azzurro saluta Londra dopo la netta sconfitta contro il britannico Arthur Fery con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4), 6-0, ma riparte con un assegno da ben 480.000 sterline, oltre 563.000 euro.

 

 

 

 

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