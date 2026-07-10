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Napoli, Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

Napoli, Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

Al via oggi la campagna abbonamenti. Il Sunderland punta Soulé. Stasera Spagna-Belgio. Wimbledon, la semifinale Sinner-Djokovic sarà visibile anche in chiaro
2 min
TagsnapoliRomaMondiali

 

 

Dai 330 euro delle Curve Inferiori ai 2.150 euro della Tribuna Posillipo Premium: questi i range di prezzo per chi rinnoverà l’abbonamento Full allo stadio Maradona per la stagione 2026-27. Prezzi blindati rispetto alla scorsa estate nell’anno del Centenario. Il lancio della campagna ci sarà oggi alle 12 con priorità ai vecchi abbonati che potranno confermare il proprio posto o cambiarlo.

Florent Ghisolfi, l’uomo che due estati fa aveva puntato con decisione su Matías Soulé alla Roma, vuole ora regalare fantasia e qualità al Sunderland. La linea è chiara e non ammette sconti. Per meno di 35 milioni di euro il club giallorosso non si siede a trattare. 

Dopo il passaggio del turno della Francia che battendo il Marocco si candida come prima semifinalista del Mondale, oggi un'altra sfida di altissimo livello. Alle 21, oa italiana la Spagna sfida il Belgio al SoFi Stadium di Inglewood. La gara sarà visibile sia su Dazn che su Rai 1.

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valevole per la semifinale di Wimbledon, sarà trasmessa anche in chiaro. Lo ha ufficializzato Sky, detentore dei diritti dello Slam londinese, rendendo noto che l'incontro - in programma venerdì 10 luglio come secondo match sul Campo Centrale (al termine di Zverev-Fery, programmata alle 14:30 ore italiane) - sarà visibile gratuitamente su TV8.

 

 

 

 

 

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