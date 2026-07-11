Napoli, Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos, anni 24, esterno del Boca Juniors pronto a trasferirsi in Italia. Club e giocatore hanno poco altro da dirsi: accordo quadriennale, intesa fino al 2030, ingaggio da 1,3 milioni e ora il prossimo passaggio è il sì del Boca Juniors.

Paulo Dybala e la Roma hanno scelto di continuare insieme. Oggi la Joya metterà la firma sul nuovo accordo che lo legherà ai colori giallorossi per un’altra stagione. La durata è inferiore rispetto a quella inizialmente immaginata dal giocatore, ma il ritocco economico ha compensato la differenza.

A Francia e Spagna, stasera si aggiungerà un'altra semifinalista di questo Mondiale. Sarà una tra Norvegia e Inghilterra, trascinate dai campioni Haaland e Kane. La gara è in programma alle 23, ora italiana e sarà visibile sia su Dazn che in chiaro su Rai 1.

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner giocherà la finale di Wimbledon. L'azzurro affronterà per la quarta volta in stagione Alexander Zverev: la sfida è in programma domenica 12 luglio a partire dalle ore 17:00 italiane. Il match sarà visibile sui canali Sky e anche in chiaro su TV8.