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Roma, Inter, Mondiali e tennis: le ultimissime

Roma, Inter, Mondiali e tennis: le ultimissime

Rifiutati 40 milioni per Koné. Fiato sospeso per Khalaili. Infantino apre alla competizione con 64 squadre. Sinner trionfa a Wimbledon
2 min
TagsRomaInterMondiali

 

 

La Premier chiama, la Liga insiste, ma la risposta della Roma non cambia: Manu Koné non si tocca. L’Atletico Madrid ci ha provato con decisione nelle ultime settimane, dialogando sia con il giocatore sia con la Roma. Quaranta milioni sono troppo pochi. La società giallorossa non ha alcuna intenzione di equiparare la valutazione di Koné a quella di Hjulmand.

I medici del Coni hanno chiesto a Khalaili di sottoporsi a ulteriori test dopo quelli svolti nella giornata di venerdì, quando il ragazzo è sbarcato a Milano per unirsi all'Inter. Al momento della seconda tranche di visite, quelle relative all’idoneità sportiva, è sopraggiunto un intoppo che ha interrotto l’iter che avrebbe portato all’annuncio ufficiale già nel weekend. Ulteriori riscontri si avranno nella giornata di oggi. 

"Un Mondiale con 64 squadre è senza dubbio una questione che verrà analizzata e dibattuta nelle commissioni competenti dopo questo Mondiale. Quando si organizza un Mondiale, lo si organizza per il mondo intero. Non solo per l'Europa e il Sud America, ma per tutti i continenti". Così Gianni Infantino nel corso di un'intervista a Bluewin.

Per il secondo anno consecutivo è Jannik Sinner il campione di Wimbledon. L'azzurro ha coronato un torneo quasi perfetto con il successo in finale ai danni di Alexander Zverev, battuto con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 dopo tre ore e 43 minuti di gioco. 

 

 

 

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