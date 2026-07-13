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Roma, Lazio, Napoli e calcio estero: le ultimissime

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Dybala rinnova. Inizia il ritiro della Lazio. Allegri arrivato a Capodichino. Man Utd su Tielemans
1 min
TagsLazioRomanapoli

 

È quello di Paulo Dybala il primo rinnovo annunciato ufficialmente della Roma. Prima con una maschera stilizzata sui social, poi con il classico comunicato. Il campione argentino, da stamattina a Trigoria, resterà almeno per un altro anno in giallorosso. Il contratto, infatti, scadrà il 30 giugno 2027. 

La nuova stagione della Lazio targata Gattuso è iniziata. A Formello, dopo i test fisici e la conferenza di presentazione dell'allenatore dei giorni scorsi, è andato in scena il primo allenamento guidato da Ringhio e dal suo staff. Non avendo giocatori impegnati al Mondiale, Gattuso ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo: assenti solamente in tre, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. 

Max Allegri è sbarcato a Capodichino. E' iniziata una nuova avventura per l'allenatore che ha preso il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Per Allegri si tratta di un ritorno a Napoli, dopo la breve esperienza da calciatore nel 1997-98. 

Nelle ultime ore il Manchester United ha praticamente chiuso per un altro obiettivo dal costo più abbordabile: vicinissmo infatti l'arrivo a Old Trafford del 29enne belga Youri Tielemans.

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