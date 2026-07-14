Lazio, Mondiali, Inter e Juve: le ultimissime

Romagnoli è rinchiuso in un mistero. Poche informazioni sul passaggio congelato all’Al-Sadd. Doveva partire il 5 luglio per effettuare le visite. Il 12 luglio è morto l’ex emiro tutto il Qatar sta osservando i giorni di lutto. Ci sarebbe stato anche uno scambio di documenti che metterebbe la società nelle condizioni di chiudere comunque il trasferimento. L’ufficializzazione è attesa entro questa settimana.

Il Mondiale è alle battute finali. Stasera una delle due semifinali che decreterà la prima finalista della competizione. I colossi Francia e Spagna se la vedranno alle 21, ora italiana, all'AT&T Stadium di Arlington. Il match sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1.

Anan Khalaili rompe il silenzio. L'esterno israeliano, che ha visto saltare il suo trasferimento all'Inter a causa del mancato superamento delle visite mediche, ha scritto un post sul suo profilo Instagram: "Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi, e può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi. Lode a Dio".

La Juve ha chiesto e ha bloccato Pellegrino del Parma. Ora deve decidere se acquistarlo, ma sembra ancora più vicino. La Juve ha preso tempo, il Parma vorrebbe accelerare. Ha richieste dalla Premier per Mateo, preso a fine gennaio 2025 dal Velez Sarsfield, a cui dovrà riconoscere un indennizzo del 7 per cento dai proventi del cartellino.