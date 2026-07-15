Roma, Mondiali, Fiorentina e Milan: le ultimissime

Se per Koné si aspetta la proposta giusta (la Roma chiede 60 milioni), per Soulé la sensazione è che il futuro sia ancora tutto da decifrare. Il suo agente ha fatto il punto della situazione con D’Amico, aggiornandolo sulle richieste arrivate dalla Premier League. Sunderland e Fulham hanno manifestato interesse, ma adesso la Roma aspetta offerte concrete. La valutazione resta intorno ai 35 milioni di euro.

La prima semifinale ha dato il suo verdetto: la Spagna è la prima finalista di questo Mondiale. Stasera l'altro match che decreterà la sfidante degli iberici per alzare la Coppa del Mondo. Alle 21 si gioca Inghilterra-Argentina, con oltre 76mila spettatori attesi ad Atlanta, città in massima allerta. La gara sarà visibile sia su Dazn che in chiaro su Rai 1.

La Fiorentina ha trovato l’accordo per Valdepeñas, classe 2006 del Real Madrid. Il club lo prenderà a titolo definitivo pagando otto milioni di euro, mentre il Real Madrid si terrà il 50 per cento sulla futura rivendita e la possibilità di ricomprare il suo gioiello per le prossime tre stagioni, garantendo una cifra compresa tra dieci e dodici milioni al club viola. Al calciatore andrà un quinquennale.

Amorim ha chiesto anche un nuovo esterno difensivo e il mirino della dirigenza del Milan si è posato su Noussair Mazraoui, terzino marocchino classe 1997; i due si sono incontrati già al Manchester United. Mazraoui ha un vantaggio rispetto alla concorrenza: può giocare agilmente sia a destra, suo ruolo naturale, che a sinistra.