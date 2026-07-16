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Roma, Mondiali, Udinese e Italia: le ultimissime 

Roma, Mondiali, Udinese e Italia: le ultimissime 

A Trigoria si lavora per Summerville. Possibile multa della Fifa per Deschamps. Aria di rottura con Zaniolo. Atteso entro sabato l'annuncio del nuovo ct
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TagsRomaMondialiItalia

 

 

Tra i nomi più caldi a Trigoria c’è ancora Summerville. Il dialogo procede in un clima di sintonia, ma manca ancora l’accordo sul contratto. La Roma si è data una sorta di deadline per affondare il colpo o virare su altri obiettivi. Manca ancora l’accordo sull’ingaggio e naturalmente sulla valutazione del giocatore con il West Ham. La forbice è di circa 10-15 milioni. 

Deschamps lascia la panchina della Francia dopo la sconfitta contro la Spagna. La Fifa potrebbe anche decidere di comminare una sanzione al ct transalpino, visto che la direttiva sarebbe quella di reagire a qualsiasi commento di calciatori e allenatori che leda l'immagine del gioco, parlando degli arbitri. Al ct infatti non è piaciuta la direzione di gara del salvadoregno Ivan Barton, ammettendolo ai giornalisti.

Dal 22 luglio al 4 agosto l’Udinese sarà in ritiro a Lienz in Austria per preparare la stagione. Ma c’è un problema che coinvolge Zaniolo. L'attaccante chiede un ingaggio più robusto rispetto a quanto stabilito ancora un anno fa, ha inviato un certificato medico e non si allena. L’Udinese da sempre intende rispettare determinati parametri sugli stipendi e non farà eccezioni, al massimo può accordare alcuni bonus.

Giovedì 23 Malagò parteciperà all’assemblea della Lega di Serie A, verrà accompagnato da Maldini e Leonardo, che illustreranno alle società il proprio piano. Con l'occasione verrà deciso a chi affidare per quattro anni la panchina della Nazionale che dovrà qualificarsi al Mondiale 2030. Tra oggi e domani, diciamo entro sabato, è atteso l’annuncio. Roberto Mancini resta largamente in pole.

 

 

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