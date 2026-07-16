Atalanta, Lazio, Serie B e Alcaraz: le ultimissime
A Bergamo è stato il giorno Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta. Si è presentato alla stampa e ai tifosi, ha ammesso ambizioni e idee della sua nuova Dea senza dimenticare però il passato e la Lazio, per la quale ha speso qualche pensiero. "Io ai tifosi della Lazio posso solo che volergli bene al netto di tutto quello che è successo. L'esperienza dello scorso anno è stata formativa, mi sarebbe piaciuta viverla qualche anno fa. Avrei voluto non viverla, ma mi ha lasciato anche qualcosa di positivo. I tifosi della Lazio sanno benissimo come la penso, inutile tornare su quello che è successo, bisogna aprire un nuovo capitolo. È una tifoseria a cui ho voluto bene, si sono comportati con me in maniera straordinaria”.
Lazio, ecco il kit away per la stagione 2026/27. Il nuovo prodotto dalla base total white, targato Mizuno, unisce identità e ricerca stilistica contemporanea, ma non solo: "Esalta la pulizia del design e valorizza i dettagli navy presenti sul colletto e sulla manica, creando un equilibrio raffinato"
Il Palermo pensa a Corvino. L’ex direttore sportivo del Lecce ha salutato i giallorossi dopo quattro salvezze di fila, ma non il calcio: da quanto trapela, infatti, sarebbe già pronto per una nuova avventura in Serie B con i rosanero.
Sembra finalmente terminato il calvario per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che ha rimediato un infortunio al polso destro in occasione dell'Atp 500 di Barcellona, è già stato costretto a rinunciare al Roland Garros e Wimbledon, ma punta al rientro in vista dell'ultimo Slam della stagione, lo US Open, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Jannik Sinner. Proprio per provare ad arrivare al massimo della condizione allo Slam newyorkese, Alcaraz parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati.