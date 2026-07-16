Atalanta, Lazio, Serie B e Alcaraz: le ultimissime

A Bergamo è stato il giorno Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta. Si è presentato alla stampa e ai tifosi, ha ammesso ambizioni e idee della sua nuova Dea senza dimenticare però il passato e la Lazio, per la quale ha speso qualche pensiero. "Io ai tifosi della Lazio posso solo che volergli bene al netto di tutto quello che è successo. L'esperienza dello scorso anno è stata formativa, mi sarebbe piaciuta viverla qualche anno fa. Avrei voluto non viverla, ma mi ha lasciato anche qualcosa di positivo. I tifosi della Lazio sanno benissimo come la penso, inutile tornare su quello che è successo, bisogna aprire un nuovo capitolo. È una tifoseria a cui ho voluto bene, si sono comportati con me in maniera straordinaria”.