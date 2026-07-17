Roma, Lazio, Inter e Milan: le ultimissime

In prima fila per Manu Koné resta il Manchester United. Il club inglese continua a mantenere vivi i rapporti con l’entourage del giocatore e segue con grande attenzione l’evolversi della situazione. Se lo United deciderà di affondare il colpo dovrà sedersi al tavolo con la Roma, che continua a valutare Koné ben oltre i 50 milioni di euro.

In Brasile sono certi dell'interesse della Lazio per Kennedy, da Formello rimbalzano meno certezze. Il pericolo è che resti bloccato, così come Dominguez. Si valutano quindi piani B low cost: l'alternativa a Dominguez è Comuzzo, con la Fiorentina che sembra disposta a cederlo in prestito. L’alternativa gratuita a Kennedy è Piccoli. La Fiorentina dà anche lui in prestito, ma ne chiede il pagamento in aggiunta al riscatto. La Lazio vorrebbe il prestito gratuito senza obblighi.

L’Inter deve dire almeno 35 milioni. È questo, infatti, il prezzo indicato dal Tottenham per lasciar partire Spence. Attenzione, però, perché la richiesta potrebbe anche aumentare. Sull’onda di quanto mostrato da Spence al Mondiale infatti, non è da escludere che gli Spurs ne approfittino per alzare l’asticella fino a 40 milioni.

Tra i difensori preferiti da Amorim c'è Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Ma prima dovrà partite Fikayo Tomori, uno dei giocatori con la valigia in mano già da diverso tempo. Il difensore dello Sporting ha una clausola da sessanta milioni ma con il lavoro di Amorim la richiesta potrebbe calare attorno ai quaranta milioni.