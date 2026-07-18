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Roma, Mondiali, Juve e calciomercato: le ultimissime

Roma, Mondiali, Juve e calciomercato: le ultimissime

Dopo Celik, si rischia la beffa Pellegrini. Stasera Francia-Inghilterra per il terzo posto. Dove seguire il primo test stagionale dei bianconeri. Colpo del Besiktas: ecco Salah
2 min
TagsRomaMondialiCalciomercato

 

 

La nuova stagione della Roma è cominciata senza volti nuovi, con il fardello del fair play finanziario ancora da gestire, non avendo completato alcuna plusvalenza top entro il 30 giugno. La vicenda Celik è una pericolosa avvisaglia anche sul fronte Pellegrini, da 18 giorni svincolato e pure lui finito nell’orbita d’interesse della Juve.

La finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia, dall'altra l'Inghilterra. Appuntamento a stasera alle 23:00 (ora italiana) negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida. La gara sarà trasmessa sia su Dazn che in chiaro su Rai 1.

Prima amichevole stagione per la Juventus di Luciano Spalletti: i bianconeri, impegnati nel ritiro alla Continassa, se la vedranno contro gli svizzeri del Basilea. L'amichevole andrà in scena oggi alle ore 15:30 al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera. La gara sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e sui canali di Sky Sport.

Accordo di massima tra Momo Salah e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un contratto di un anno con opzione, da 10 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. All’egiziano sono arrivate anche offerte dagli Stati Uniti e dall’Arabia, ma la sua volontà di giocare ancora in Europa ha avuto un peso decisivo.

 

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