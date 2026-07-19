Mondiali, Roma, Juve e Napoli: le ultimissime

Mondiali, ultimo atto. Dopo la vittoria dell'Inghilterra che ha strappato il terzo posto contro la Francia, in una gara terminata 4-6, stasera la Coppa del Mondo sarà consegnata. Alle 21, ora italiana, la Spagna di Yamal se la vedrà contro l'Argentina di Messi al Meadowlands Stadium di East Rutherford. La gara sarà visibile sia su Dazn che in chiaro su Rai 1.

Test positivo a Trigoria per la Roma che, contro la formazione Primavera, vince nettamente per 6-0 la prima amichevole di preparazione: doppiette per Dybala e Dovbyk, a segno anche Soulé e Cristante. Appuntamento con il prossimo test per il 26 luglio alle 17.30 contro il Cannes.

Tra una telefonata e l’altra alla Continassa, c’è stato anche un sondaggio per Richiarlison, calciatore del Tottenham, in scadenza nel 2027: si tratta quindi di un’idea di mercato. Una prima richiesta potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, ma resta da capire se si faranno avanti anche altre società: il brasiliano, infatti, è stato approcciato anche da club turchi e arabi.

Prosegue il lavoro del Napoli nel corso del ritiro. L'allenamento mattutino, però, ha visto Lorenzo Lucca fermarsi per infortunio dopo uno scontro con Rafa Marin. Dopo qualche minuto di pausa con il ghiaccio spray alla caviglia, Lucca ha prima provato a tornare regolarmente in campo, per poi recarsi di nuovo a bordocampo, applicando ancora il ghiaccio.