Lazio, Roma, Sassuolo e Milan: le ultimissime

Calciomercato Lazio, proposto Musah: così può essere utile a Gattuso. Il 23enne centrocampista del Milan, reduce dal prestito all'Atalanta, è stato offerto ai biancocelesti. Si vocifera di una richiesta in prestito oneroso (2 milioni) con riscatto a 18 legato all’Europa.

L’ostacolo legato a Summerville è il prezzo del cartellino. Il connazionale di Malen è valutato oltre 50 milioni di euro. I 42 milioni che la Roma era pronta a mettere su un vassoio d’argento sono considerati pochi a Londra; sopra la soglia dei 45-46 qualcosa potrebbe cambiare, anche grazie all’aggiunta dei bonus.

Il Sassuolo mantiene un filo diretto con Francesco Acerbi: l’offerta è per un contratto di un anno. Per lo svincolato ex Inter si tratterebbe di un ritorno dopo gli anni dal 2013 al 2018.

Il Milan vuole Karetsas: il greco del Genk piace però a mezza Europa. Il Borussia Dortmund è tra le big in pressing sul baby trequartista, che costa 35-40 milioni: rossoneri a caccia dell’intesa con club e giocatore.