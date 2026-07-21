Roma, Inter, Italia e cronaca: le ultimissime

Giornata decisiva per il passaggio di Crysencio Summerville alla Roma. I giallorossi aspettano la risposta definitiva del West Ham. L'ultimo rilancio è una proposta da 47 milioni di euro più 3 di bonus legati al numero di presenze e alla prossima qualificazione in Europa.

L'Al-Hilal di Simone Inzaghi chiama Bastoni. Nessuna trattativa è cominciata, né tantomeno un’offerta è stata presentata: c’è stato un primo abboccamento. Il club saudita però non può acquistare un nuovo straniero, se prima non ne avrà ceduto un altro. Peraltro, ci sarebbe da considerare anche la volontà di Bastoni, reduce da mesi complicati.

C'è stato un tentativo per capire se Pep Guardiola potrà diventare il prossimo ct dell’Italia. Difficile, quasi impossibile dicono in via Allegri, ma è vero che Paolo Maldini e Leonardo ci hanno provato, volando nel week-end a Barcellona per sondarne la disponibilità. Sarebbe l’unico in grado, se accettasse, di scavalcare Roberto Mancini schiantando la concorrenza.

Il mondo del calcio si stringe intorno a Maurizio Sarri. Il tecnico dell'Atalanta piange la scomparsa del padre Amerigo. "L'Atalanta si stringe intorno al suo allenatore Maurizio Sarri per la morte del padre, Amerigo", ha scritto il club nerazzurro in una nota ufficiale. Anche la Lazio, con un comunicato ufficiale, ha espresso la propria vicinanza al suo ex allenatore.