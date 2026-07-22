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Roma, Lazio, Napoli e Milan: le ultimissime

Roma, Lazio, Napoli e Milan: le ultimissime

Summerville verso l'Arabia: D'Amico pensa ai piani B. Romagnoli-Al Saad: la trattativa potrebbe essere definitivamente saltata. Lukaku finisce sul mercato. Leao riflette sulla maxi offerta del Galatasaray
2 min
TagsRomaLazioMilan

 

 

Dopo aver visto sfumare l'operazione Greenwood, la stessa sta succedendo per Summerville. Il giocatore continua a riflettere ma è praticamente chiusa l'operazione per il suo trasferimento all'Al-Hilal. D'Amico e la Roma pensano quindi ai piani B. Piace molto Nusa del Lipsia, ma non è l'unico. Nelle ultime ore è emerso anche Mbaye, 18enne del Paris Saint-Germain.

La trattativa estenuante con l'Al-Sadd per Romagnoli, forse è saltata definitivamente. Oggi è più difficile ricercare le motivazioni dell'affare interrotto, sarebbero state decisive le 48 ore post weekend, al momento per una fumata nera. A stretto giro si capirà se ci saranno nuovi margini per il trasferimento. Non sono da escludere azioni legali contro l'Al-Sadd da parte del difensore e del suo entourage. Si spera in un contro-ripensamento.

Il Napoli è in attesa di offerte per Romelu Lukaku. Dopo un confronto con Federico Pastorello, il suo agente, le parti hanno deciso che il futuro non sarà fianco a fianco a meno di clamorosi colpi di scena. Tanto che il manager sta già cercando soluzioni da sottoporre al vaglio del club e del suo assistito.

Il futuro di Rafael Leao continua ad essere un rebus. Rafa spera di poter fare il salto in una big di Premier o giocare in Spagna, ma al momento non ci sono proposte concrete. L’unica squadra che sta effettuando un forte pressing è il Galatasaray. I turchi stanno spingendo per convincere il giocatore e sarebbero disposti a mettere sul piatto un ingaggio da oltre dieci milioni di euro netti.

 

 

 

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