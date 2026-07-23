Roma, Juve, Lazio e tennis: le ultimissime

In meno di dieci giorni la Roma ha registrato un doppio stop: al ko di Robinio Vaz ha fatto seguito l'infortunio di Pisilli, che salterà l'amichevole contro il Trastevere di oggi. L'attaccante si era fermato per una lesione al collaterale del ginocchio, il centrocampista invece ha accusato un problema muscolare che andrà valutato meglio nelle prossime ore.

Servirà del tempo e un po’ di pazienza per l’operazione Kessie. Il centrocampista si è svincolato dall’Al-Ahli e ora è in attesa di una nuova proposta dalla Juve. Il club potrebbe ragionare su un’offerta per un contratto triennale da circa 4/4,5 milioni di euro, ma le tempistiche in ogni caso non saranno immediate. Servirà, appunto, un po’ di pazienza.

La Lazio, il giorno dopo la chiusura della prima fase della campagna 2026-2027, ha comunicato le tessere sottoscritte dai tifosi biancocelesti: poco più di duemila unità. Rispetto allo scorso anno, per ora, circa 28mila hanno rinunciato in segno di protesta. Il 93,3% dei tifosi non ha rinnovato l'abbonamento.

Luciano Darderi esordisce oggi all'ATP 250 Estoril. Negli ottavi di finale del torneo, da testa di serie numero 2, sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez. L’incontro si terrà a partire dalle ore 19.30.