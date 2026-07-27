Italia, Roma, Bologna e Juve: le ultimissime

Dal sogno Guardiola, al passo indietro su Pirlo, le sliding doors della Nazionale sono infinite e ora si rimpiomba nel caos. Tutto da rifare per il presidente federale Malagò, che si trova a dover riflettere nuovamente sul futuro della panchina azzurra e non solo, perché il dt Maldini e l'advisor Leonardo potrebbero a questo punto addirittura rimettere l'incarico.

La Roma ha in mano il futuro di Santiago Castro: i giallorossi hanno il sì del Bologna per il trasferimento dell'attaccantre argentino nella capitale dopo l'ultima offerta. Tutti i documenti sono pronti per le firme e dopo le ultime ore di riflessioni l'ex Velez sta per entrare alla corte di Gasperini.

L'operazione Dovbyk è entrata nel vivo nelle scorse ore. Bologna e Roma si sono messe a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe ai rossoblù di rinviare l'investimento definitivo a giugno. Tedesco avrebbe già illustrato personalmente al giocatore il progetto tecnico, confermandogli il ruolo centrale che avrebbe nel nuovo Bologna.

Cambiaso si conferma. «Resto alla Juve? Direi proprio di sì» ha detto dopo l’amichevole in casa dello Standard Liegi. Un messaggio chiaro in un passaggio delicato per la Signora, con il mercato che sta per decollare e che potenzialmente potrebbe coinvolgere praticamente tutti i componenti della rosa, eccezion fatta per Yildiz, l’unico davvero incedibile.