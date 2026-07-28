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Italia, Bologna, Inter e Lazio: le ultimissime

Italia, Bologna, Inter e Lazio: le ultimissime

Malagò spinge per Mancini. Dovbyk in arrivo: le cifre dell'ingaggio. Accordo raggiunto tra i nerzzurri e Stones. Si apre la pista Fullkrug per Gattuso
2 min
TagsItaliaBolognaInter

 

 

Questa mattina, alle ore 12, il Consiglio Federale si aprirà con Roberto Mancini come “ct in pectore” dell’Italia. È il nome a cui pensa Malagò senza escludere Antonio Conte, l’altro grande allenatore in corsa, caldeggiato dalla Lega di Serie A. 

Il Bologna ha rilevato Dovbyk dalla Roma in prestito (gratuito) con un diritto di riscatto fissato a diciassette milioni e all’attaccante ucraino pagherà undici mesi del suo ingaggio. Dovbyk a questo punto fin da oggi potrà cominciare a sottoporsi alle visite mediche.

L’Inter ha raggiunto un accordo verbale con Stones. Il centrale inglese, svincolato dal Manchester City, ha detto sì ad un biennale da circa 4,5 milioni di euro. In queste ore verranno definiti gli ultimi dettagli e poi verrà organizzato il suo sbarco a Milano per visite mediche e firma sul contratto.

A Formello una pista è spuntata ieri e porta a Niclas Füllkrug, ex Milan, rientrato al West Ham. Il 33enne è sotto contratto fino al 2028, si muove di nuovo in prestito. Guadagna 3,5 milioni, al Milan si era più che dimezzato l’ingaggio pur di giocarci. Lo rifarebbe per tornare in Italia.

 

 

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