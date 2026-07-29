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Italia, Napoli, Roma e Milan: le ultimissime

Italia, Napoli, Roma e Milan: le ultimissime

Dove seguire la conferenza di Mancini e Ranieri. I partenopei puntano Badiashile del Chelsea. A Trigoria si punta su Fresneda dello Sporting. Distanze per la cessione di Leao
2 min
TagsItalianapoliRoma

 

 

L'Italia riparte da Mancini e Ranieri. È in programma oggi, mercoledì 29 luglio, alle ore 18:20, la conferenza stampa di presentazione del ct e dt del Club Italia scelti dal presidente della Figc, Giovanni Malagò. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e dalla Rai.

Rinforzare la difesa continua a essere la priorità del Napoli. Il primo nome è diventato Benoit Badiashile, venticinquenne gigante francese del Chelsea: ha un contratto fino al 2030 ma è in uscita. Giocava in Premier anche un altro profilo riemerso dal passato: Jean-Clair Todibo, è appena retrocesso in Championship con il West Ham e per lui è fortissima la concorrenza del Marsiglia.

Il mercato della Roma continua sulle fasce. Nel mirinoè finito da giorni Ivan Fresneda dello Sporting. Il laterale spagnolo, 21 anni e punto fermo della Roja under 21, è valutato dal suo club 18 milioni di euro, cifra che i giallorossi ritengono eccessiva e che vorrebbero in qualche modo limare inserendo bonus e percentuali sulla rivendita. 

Cihan Kamer, emissario del Fenerbahce incaricato della trattativa Leao, ieri mattina era già a Casa Milan per incontrare Almstadt. I gialloblu vorrebbero prendere Rafa per una cifra non superiore ai 40 milioni di euro, mentre i rossoneri non scendono sotto i 50 milioni di euro. La distanza è ampia. Le trattative, comunque, non sono chiuse. 

 

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