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Roma, Napoli, Lazio e Milan: le ultimissime

Roma, Napoli, Lazio e Milan: le ultimissime

Giallorossi in chiusura per Koulierakis. Dipende dal Chelsea per il trasferimento di Badiashile. A Formello spunta l'idea Ivanovic. Il club rossonero smentisce la morte di Baresi
2 min
TagsRomanapoliLazio

 

 

La Roma ha virato con convinzione su Konstantinos Koulierakis, difensore mancino di 188 centimetri, un innesto di prospettiva già pronto per reggere l’urto della Serie A dopo la vetrina rappresentata dal Wolfsburg. Si tratta di un’operazione da 15 milioni che la Roma ha allestito in un lampo, nella giornata di ieri, arrivando subito a dama con l’ok del calciatore e della società tedesca.

Il Napolo tratta con Badiashile e dialoga con il suo entourage per raggiungere un’intesa economica. Le parti non sono distanti, anzi. Il Napoli non vuole il giocatore a titolo definitivo, Manna insiste per un prestito. Il Chelsea, che per lui nel 2023 ha investito 35 milioni di sterline, prova a fare muro ma l’intesa con il giocatore, è già a buon punto.

Per il mecato della Lazio è spuntato Franjo Ivanovic del Benfica, croato, 22 anni. Si prova per il prestito. Ha mercato in Premier e in Turchia. Neanche questa è un’operazione facile, così come quella di Gimenez per cui si spera in un prestito gratuito senza obbligo. L’offerta Füllkrug per adesso non è stata presa in considerazione. Espì del Levante è destinato alla Premier. Kennedy del Fluminense è rimasto dov’era. 

Il Milan smentisce categoricamente la notizia sulla morte della sua bandiera Franco Baresi. Il club rossonero, tramite i propri canali ufficiali, ci ha tenuto a non confermare le voci sulla scomparsa dello storico capitano.

 

 

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