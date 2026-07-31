Roma, Juve, Como e Baresi: le ultimissime

La Roma è pronta a mandare emissari a Rotterdam per cercare di battere la concorrenza inglese e chiudere l’affare Read intorno ai 25 milioni di euro. Intanto il giocatore monitora la situazione: “Se si presenta la possibilità di un trasferimento, ci penserò. Non si sa mai quante opportunità si hanno nella vita”.

Dopo le prime uscite in Svizzera e in Belgio, la Juventus di Luciano Spalletti torna a casa per affrontare il Nizza di Olivier Pantaloni. Il test alla Continassa (a porte chiuse) si gioca oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su DAZN.

Il Como continua a lavorare per il difensore esperto. L’operazione per Trevoh Chalobah (27) ha vissuto una fase di riflessione e non si escludono nuovi contatti. Il centrale del Chelsea resta infatti la prima scelta dei lariani. In base al budget destinato al nuovo rinforzo per il reparto arretrato, si capirà quanto verrà investito per l’attaccante, che resta l’altra grande priorità dei lombardi

La morte di Franco Baresi ha colpito non solo il Milan, ma tutto il mondo del calcio. Data, orario e luogo dell'ultimo saluto a Baresi sono già stati decisi: i funerali si svolgeranno martedì 4 agosto alle 11 in una delle chiese più iconiche di Milano dopo il Duomo, la Basilica di Sant'Ambrogio.