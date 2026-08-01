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Roma, Juve, Napoli e Inter: le ultimissime

Roma, Juve, Napoli e Inter: le ultimissime

Giallorossi in pressing per Nusa. A Torino il nome di Zirkzee è sempre più attuale. Dove seguire la festa del centenario. Quando si gioca il test contro il Manchester City
2 min
TagsRomajuveInter

 

 

Il vero sogno della Roma continua a chiamarsi Antonio Nusa e il pressing della Roma è diventato sempre più insistente. L'esterno norvegese, affascinato dal progetto tecnico di Gasp starebbe cercando di forzare la mano con il Lipsia per avvicinarsi definitivamente alla Capitale. 

Il nome di Zirkzee è sempre più attuale a Torino. Massara, lo scorso anno aveva trovato un accordo totale con il suo entourage per il trasferimento nella Capitale, un’operazione poi sfumata per il muro dello United. Per caratteristiche e duttilità l’ex goleador del Bologna piace molto anche a Spalletti, che ha quindi dato subito il suo assenso alla trattativa. 

 

Il Napoli compie cento anni. Alle celebrazioni di oggi prenderanno parte il presidente De Laurentiis, Massimiliano Allegri e una delegazione della squadra. La giornata sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Dalle 18:00 sono previsti collegamenti su Sky Sport 24, mentre alle 20:45 su Sky Sport Calcio sarà trasmessa l'intera cerimonia ufficiale.

Amichevole di livello per l'Inter. I nerazzurri di Chivu, a Hong Kong, sede della tournée, affronteranno il Manchester City. Il test andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 13:30 e sarà trasmesso in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno. 

 

 

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