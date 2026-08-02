Lazio, Juve, Roma e Napoli: le ultimissime

Buoni segnali per Gattuso. Dopo il 6-3 all'Avellino nella gara disputata ieri a Formello, la Lazio vince anche ad Ascoli nel quarto test amichevole della stagione. Nonostante lo svantaggio in avvio di ripresa, la Lazio ribalta la partita nell'ultima mezzora prima con Zaccagni, poi con Ratkov che firma il 2-1 finale.

Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus. L'attaccante francese è atterrato in mattinata a Caselle per svolgere le visite mediche con il club bianconero al J medical, ha firmato il contratto e la società parigina ha anticipato la Vecchia signora nell'annuncio, da cui è arrivato poco dopo.

La Roma passa all’attacco e lancia il suo ultimatum. Dopo il contatto diretto con Gasperini, Read ha dato il suo sì al progetto giallorosso. A questo punto D’Amico ha deciso di accelerare: presentata un’offerta da 29 milioni di euro bonus compresi, con un messaggio chiaro al Feyenoord. Prendere o lasciare.

Ore singolari per Gutierrez, al centro di un'importantissima trattativa con il Bayer Leverkusen giunta alla discussione dei dettagli. Venerdì, infatti, i tedeschi hanno aumentato l'offerta d'acquisto fino a 30 milioni, così come richiesto dal Napoli, e l'affare è in via di definizione.