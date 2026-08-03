Fifa, Inter, Napoli e Lazio: le ultimisime

La Uefa non si ferma e adesso minaccia azioni legali contro Gianni Infantino (e non solo) per il fallito piano di vendita dei diritti dei Mondiali. L’organo di governo del calcio europeo ha inviato una lettera avvertendo tutti di star valutando attivamente azioni legali. La stessa Uefa ora punta anche a rimuovere Infantino dall’incarico.

Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno blindando in questi giorni i punti fermi dell’Inter che verrà. Pio Esposito firmerà il nuovo contratto fino al 2031. L'ingaggio sarà portato a circa 3,2 milioni più bonus fino a raggiungere anche, in caso di annata molto positiva i 3,5 milioni.

Miguel Gutierrez ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro. Il terzino spagnolo è in attesa di volare a Leverkusen per svolgere le visite e firmare con il Bayer. Operazione da 30 milioni di euro più due di bonus.

Da Dominguez a Markmann fino ad Hautekiet dello Standard Liegi. E’ l’ultimo nome per la Lazio, è in corso un tentativo per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il “pagherò”, è la stessa formula che viene proposta per ogni obiettivo.