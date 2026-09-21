Italia, Cagliari, Real Madrid e Formula 1: le ultimissime

La nuova Italia di Mancini prende forma tra campo e sala stampa. Il ct parlerà ai giornalisti oggi, lunedì 21 settembre, alle ore 14, a Coverciano e la conferenza sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai e per gli abbonati a Sky su Sky Sport 24.

Daniel Maldini, test negativo: escluso completamente l'uso di sostanze stupefacenti. Il responso arriva dai controlli effettuati all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della Polizia locale, emerge che gli esiti "non sono compatibili" con la guida in stato di alterazione psicofisica.

Il prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian, sull'iconico circuito di Baku, si correrà il 26 settembre, un sabato e non una domenica. Il motivo deriva dal fatto che il 27 settembre nella Repubblica dell'Azerbaigian è il Giorno della Memoria, in ricordo dele vittime della Guerra Patriottica di 44 giorni del 2020. Liberty Media (azienda proprietaria della F1) ha deciso quindi di spostare il giorno della gara.

«Il primo tempo doveva chiudersi in nove contro undici, perché dovevano essere espulsi due giocatori dell’Atletico, e invece abbiamo giocato noi tutto il secondo tempo in dieci contro undici» il commento a caldo dell’infuriato José Mourinho al termine dell’incandescente derby di Madrid. «Potevamo anche risparmiarci questa conferenza stampa», poi esibisce le fotografie dell’entrata di Kang-In Lee a Valverde e la tacchettata del Cuti Romero al ginocchio di Bellingham.