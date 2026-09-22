Coppa Davis, Juve, Roma e Formula 1: le ultimissime

Sorteggiato a Bologna il tabellone della Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena. L’Italia, campione nelle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. Gli altri quarti saranno Repubblica Ceca-Canada, Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna.

La Juve coprirà l’assenza forzata dello sfortunatissimo Kamil Grabara pescando tra gli svincolati. Le piste sono tre: Neto, 37 anni, svincolato dal Botafogo, bianconero dal 2015 al 2017, oppure Sergio Rico, più giovane, 33 anni, ex Siviglia e Psg. La terza pista porta all'olandese Jasper Cillessen, 37 anni come Neto, cresciuto e a lungo tra i pali del Nec e poi tra Ajax, Valencia e Barcellona.

Gasperini ieri alla ripresa degli allenamenti ha avuto a disposizione soltanto una piccola porzione della sua squadra. La squadra continuerà a lavorare specialmente sul mantenimento della condizione atletica fino a venerdì, poi il tecnico concederà ai suoi uomini qualche giorno di riposo per staccare la spina, recuperare e stare con le rispettive famiglie.

A Baku Leclerc potrebbe scontare una penalità in griglia. Nel GP di Monza la Ferrari di Charles è finita contro le barriere danneggiandosi gravemente. Il motore è stato poi ritirato per la gara di Madrid e inviato per controlli approfonditi, che in realtà non avrebbero riscontrato problemi irreparabili.