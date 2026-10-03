Lazio, Nations League, tennis e Formula 1: le ultimissime

La Lazio è pronta a blindare Romano Floriani Mussolini. Il giocatore percepisce attualmente circa 130 mila euro a stagione, l'idea è quella di un aumento significativo: la futura proposta potrebbe partire da almeno 500 mila euro, con un ingaggio destinato a crescere nel corso degli anni. La formula più probabile porta verso un accordo quinquennale. La firma definitiva dovrebbe arrivare entro gennaio.

Domenica di Nazionali in Uefa Nations League. Alle 15 scendono in campo Finlandia-Albania, alle 18 Bielorussia-San Marino, Estonia-Lussemburgo, Islanda-Bulgaria e Croazia-Inghilterra. Alle 20.45 è il turno di Spagna-Repubblica Ceca, Macedonia del Nord-Scozia e Svizzera-Slovenia.

Jannik Sinner non sarà al Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo ha annunciato attraverso i propri account social la decisione di rinunciare al torneo cinese, in programma dal 7 al 18 ottobre. Nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con un problema al ginocchio destro che ne aveva già posticipato il ritorno alle competizioni.

La Formula 1 chiuderà regolarmente la stagione in Qatar e ad Abu Dhabi. A confermarlo è stato Stefano Domenicali, che ai microfoni di Sky Sport Italia ha fatto chiarezza sul calendario dopo settimane di incertezza legate alla situazione geopolitica nell’area del Golfo Persico. “Questa è la direzione che abbiamo intrapreso, in base alle informazioni di cui disponiamo e alle rassicurazioni che abbiamo ricevuto. La F1 si atterrà al suo calendario originale”.