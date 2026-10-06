Figc, Cina Open 500, Stadio Olimpico e atletica: le ultimissime

Semaforo verde definitivo per il cambio ai vertici della Federcalcio. Giovanni Malagò lascia il ruolo di presidente e assume la carica di Commissario Straordinario . La decisione è arrivata con il pieno consenso delle istituzioni sportive.

Incredibile a Pechino: Djokovic vince l'Open 500 cinese, ma è un trionfo condizionato dal clamoroso forfait di Alex De Minaur, costretto al ritiro per un problema muscolare accusato al termine del primo parziale alla coscia.

Una grande infrastruttura sportiva che guarda al futuro senza però staccarsi dalle proprie radici. È questa la sfida del progetto di riqualificazione dello Stadio Olimpico, candidato a ospitare la fase finale di UEFA EURO 2032 e, in particolare, la partita finale. Un progetto da circa 150 milioni di euro che non nasce soltanto per adeguare l’impianto agli standard UEFA, ma per trasformare uno dei luoghi simbolo dello sport italiano in una struttura moderna, tecnologica, sostenibile e capace di generare valore 365 giorni l’anno.

Andy Diaz Hernandez entra nell’élite mondiale dell’atletica. Il triplista azzurro è stato inserito tra i candidati al titolo di Atleta Mondiale dell’Anno 2026, riconoscimento che verrà assegnato il prossimo 29 novembre a Monaco.