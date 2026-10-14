Roma-Real Madrid, Feyenoord-Como, Champions League e Milan: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare di stasera. Le altre partite in programma. Saelemaekers operato: i tempi di recupero
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2 min

Pubblicato il 14.10.2026, 13:19

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È il giorno di Roma-Real Madrid. Alle 21 Gasperini sfida Mourinho in occasione della seconda giornata della League Phase di Champions. Questa la probabile formazione giallorossa. ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

Alle 18.45 il Como fa visita al Feyenoord. Questa la probabile formazione di Fabregas. COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. 

Oltre a Feyenoord-Como alle 18.45 scenderanno in campo in questa serata di Champions anche LASK e Liverpool. Alle 21, stesso orario di Roma-Real, sarà invece il turno di Aston Villa-Fenerbahce, Betis-Porto, Bodo Glimt-Dortmund, Manchester City-PSG, Shakhtar-AEK Atene e Slovan Bratislava-Stoccarda.

Brutte notizie per il Milan e per Ruben Amorim. Alexis Saelemaekers dovrà restare lontano dai campi per circa 4-5 mesi dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. Il giocatore si era fermato lo scorso 29 settembre durante una seduta di allenamento, accusando un problema alla stessa caviglia già operata nel 2024.

 

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