Sinner, Napoli, Roma e Pallone d'oro: le ultimissime

L'altoatesino torno al Six Kings Slam. Il club fa ricorso sulla squalifica al suo allenatore. Le parole di Gasperini. Tutto pronto a Londra
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2 min

Pubblicato il 26.10.2026, 16:24

sinnernapoliRoma

 

Jannik Sinner tornerà in campo in occasione del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma dal 27 al 30 dicembre in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno al mondo attraverso una storia pubblicata sui social.

 

Il Napoli farà ricorso contro la squalifica per due giornate del suo tecnico. In una nota ufficiale si comunica che "la SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri". 

 

"L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan". Questa è stata la frase che Allegri si è lasciato scappare nel postpartita di Napoli-Roma e a cui oggi (lunedì), a 48 ore circa di distanza dalla gara, anche Gasperini ha risposto, pur limitandosi nel commento per non alimentare ulteriori polemiche. L'allenatore della Roma ha definito l'uscita del suo collega "infelice" durante la conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida dei giallorossi, quella contro il Cagliari. 

 

Questa sera alle 21:00 al Palladium Theatre di Londra avrà luogo la cerimonia di assegnazione del premio. Sarà una lotta serrata tra Mappe, Yamal e Kane. 

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