Musetti, Napoli, Manchester United e Nba: le ultimissime

Prosegue il momento d'oro di Lorenzo Musetti. Reduce dal titolo (il terzo in carriera) conquistato a Lione, il carrarino (n.26 al mondo) vince al debutto dell'Atp 500 di Vienna contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 9 del ranking Atp e sesto favorito del seeding, battuto 7-6 (6), 7-5 dopo oltre due ore di partita.

Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli nella trasferta di Monza, ma non è poi così lontano: il presidente in questo periodo è a Ginevra, in Svizzera, per impegni personali insieme con madame Jacqueline. L’occasione, però, è stata propizia anche per incontrare Diego Aponte, figlio dell’armatore Gianluigi e proprietario di MSC insieme con la sorella Alexa. La società di navigazione è il main sponsor del Napoli. Aurelio, Diego e Alexa si sono incontrati in ufficio a pranzo e poi hanno cenato insieme a casa Aponte: a quanto pare sul tavolo c’è anche un discorso di sponsorizzazione legato al progetto del nuovo stadio di proprietà del Napoli

Il Manchester United ha deciso di confermare la fiducia a Michael Carrick in vista delle partite di Premier League contro il Chelsea (Stamford Brigde, sabato 31 ottobre, ore 13:30) e di Champions League contro la Roma (Old Trafford, 3 novembre, ore 21). Questo quanto trapela dai media inglesi.

Prima sconfitta stagionale per i Los Angeles Lakers, battuti davanti ai propri tifosi da Portland. Nonostante un super Luka Doncic (41 punti, 5 rimbalzi e 9 assist), i gialloviola vengono battuti 136-129 dai Blazers, trascinati dai 23 punti di Deni Avdija e Ja Morant, dai 22 di Holiday e dai 21 di Lillard.