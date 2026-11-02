Sassuolo-Fiorentina, Atalanta-Parma, Formula 1 e tennis: le ultimissime

Alle 18.30 il Sassuolo di Aquilani ospita la Fiorentina di Vanoli. Queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, S. Esposito, Laurienté. FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

A chiudere la decima giornata di Serie A sarà il confronto tra l'Atalanta e il Parma. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. PARMA (3-5-2): Daffara; Diego Carlos, Troilo, Delprato; Britschgi, Lontani, Nicolussi, Keita, Valeri; Romero, E. Touré.

L'urlo dopo la bandiera a scacchi, Kimi Antonelli è il nuovo campione di Formula 1 ed è nella storia. Finalmente un pilota italiano torna a vincere un Mondiale, Kimi lo fa a soli 20 anni, il più giovane iridato di sempre, grazie al terzo posto al GP di Messico.

L'albo d'oro dell'Atp 500 di Vienna continua ad assomigliare sempre di più a quello di uno Slam. Carlos Alcaraz ha superato in finale Alex de Minaur con il punteggio di 6-1 6-4 e conquistato il quarto titolo stagionale. Per lo spagnolo fanno inoltre ventisei vittorie di fila negli ATP 500.