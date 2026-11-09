Italia, Juve e Bundesliga: le ultimissime

"Per com'è la situazione in questo momento, ci giochiamo la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che c'è da lavorare tanto anche questa è una certezza". Così Roberto Mancini nella conferenza stampa prima di Italia-Francia, sfida valida per la quarta giornata del gruppo A1 di Nations League e in programma giovedì 12 novembre alle 20:45 a San Siro.

Pierre Kalulu si ferma. Niente Francia: il difensore della Juventus, alle prese con una lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra dopo la sfida con la Fiorentina, ha dovuto dare forfait per le due partite della nazionale di Zinedine Zidane in Nations League contro Italia e Turchia.

"Quando mi rivedrete in campo? Diciamo a dicembre. Oggi mi sento bene, spero presto di tornare a giocare". Queste le parole di Kenan Yildiz intervenuto oggi a Bologna in occasione della consegna del premio "Bulgarelli Number 8", riconoscimento assegnato al miglior calciatore della stagione 2025-2026.

"Musiala? È impossibile sapere se riuscirà mai a tornare ai suoi livelli di rendimento". ha detto Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco ai microfoni dell'emittente tedesca BR24 - È affetto da una patologia incurabile, i cui sintomi possono però essere gestiti attraverso un trattamento".