Atp Finals, Roma, Napoli e Tiro al volo: le ultimissime

Tutto pronto a Torino. Non ci sarà Sinner , ma il fascino delle Atp Finals comincia a farsi sentire. Oggi si entra nel vivo con il sorteggio dei due gruppi che è andato in scena dalle 12. A rappresentare l'Italia c'è Flavio Cobolli , numero 6 al mondo, sorteggiato nel Gruppo Ivan Lendl insieme con Il grande favorito Carlos Alcaraz , arrivato ieri in Italia, fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi. Gli altri due nel girone sono Daniil Medvedev e Francis Tiafoe. L'altro gruppo John McEnroe, è composto da Zverev, Shelton, Fils e Jodar.

Roma multata e punita per i disordini dei tifosi prima e dopo Manchster - Roma. La Commissione Disciplinare UEFA (ha deciso una multa di 20mila euro e, soprattutto, ha disposto una limitazione parziale della vendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione di una partita in trasferta nelle competizioni Uefa. In particolare, si legge nel comunicato "l'eventuale sanzione comporterebbe una riduzione del 50% della quota di biglietti normalmente riservata ai tifosi ospiti, passando dal 5% al 2,5% della capienza dello stadio della squadra avversaria. La sanzione relativa alla limitazione dei biglietti è tuttavia sospesa per un periodo di due anni, a partire dalla data della decisione”.

Il Psv Eindhoven sogna il colpo Kevin De Bruyne. L'indiscrezione di mercato arriva dal quotidiano olandese "De Telegraaf", secondo cui ci sarebbero già stati contatti tra la dirigenza dello storico club dell'Eredivisie e l'entourage del centrocampista del Napoli. Di fatto, un sondaggio per sondare la disponibilità al trasferimento del ragazzo già nel mercato di gennaio.

Jessica Rossi non smette di stupire. L'atleta italiana, infatti, bandiera del tiro a volo, è diventata campionessa del mondo per la quarta volta in carriera nella specialità del trap, a nove anni dall'ultimo titolo iridato. Ai Mondiali di Lusail, in Qatar, l'azzurra, vincitrice dell'oro a cinque cerchi a Londra 2012, si è piazzata davanti alla campionessa olimpica di Parigi 2024, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva. Quarta l'altra italiana Erica Sessa, che ha ha sfiorato la medaglia di bronzo in Qatar.