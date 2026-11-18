Napoli, Sinner, Serie A e Nba: le ultimissime
Il Napoli compie un passo decisivo verso la realizzazione del suo nuovo centro sportivo. Aurelio De Laurentiis è arrivato nel centro di Napoli per firmare il preliminare d'acquisto dei terreni a Qualiano, comune dell'area nord del capoluogo campano, dove sorgerà la nuova casa della società azzurra. L'appuntamento, con il notaio Francesco Coppa, era fissato oggi alle ore 12 nello studio notarile in via dei Mille. Presente anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha accompagnato il presidente in questo importante passaggio.
E se alla fine si operasse? E se andasse in America? E se non tornasse per l'Australia? Nonostante si sia fatto vedere a Torino per le ATP Finals, sorridente e loquace per gli sponsor, nella testa di Jannik Sinner ci sono decine di dubbi. Li riporta, dopo Gabriele Parpiglia, anche Vanity Fair con una indiscrezione: Jannik è pronto ad andare negli Usa per un consulto al ginocchio destro. "Dopo aver incontrato il professor Alberto Zangrillo e un'équipe del San Raffaele di Milano - scrive Vanity - Jannik vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione.
Serie A, le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata
COMO-CAGLIARI (sabato 21 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Bindoni-Gentile
IV: Zufferli
VAR: Meraviglia
AVAR: Marini
- LAZIO-LECCE (sabato 21 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Biffi-Regattieri
IV: Collu
VAR: Maggioni
AVAR: Ghersini
- PARMA-ROMA (sabato 21 novembre, ore 18:00)
Arbitro: Sozza
Assistenti: Di Gioia-Politi
IV: Sacchi J.L.
VAR: Di Paolo
AVAR: Prontera
- NAPOLI-TORINO (sabato 21 novembre, ore 20:45)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Peretti-Mondin
IV: Di Bello
VAR: Camplone
AVAR: Volpi
- JUVENTUS-VENEZIA (domenica 22 novembre, ore 12:30)
Arbitro: Arena
Assistenti: Cecconi-Miniutti
IV: Massa
VAR: Ghersini
AVAR: Mazzoleni
- BOLOGNA-UDINESE (domenica 22 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Berti-Lauri
IV: Ayroldi
VAR: Santoro
AVAR: Paterna
- SASSUOLO-GENOA (domenica 22 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Perrotti-Zingarelli
IV: Mariani
VAR: Marini
AVAR: Aureliano
- MILAN-FROSINONE (domenica 22 novembre, ore 18:00)
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Palermo-Laudato
IV: Chiffi
VAR: Pezzuto
AVAR: Prontera
- ATALANTA-INTER (domenica 22 novembre, ore 20:45
Arbitro: Maresca
Assistenti: Rossi M.-Mastrodonato
IV: Colombo
VAR: Gariglio
AVAR: Di Paolo
- MONZA-FIORENTINA (lunedì 23 novembre, ore 20:45)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Monaco-El Filali
IV: Bonacina
VAR: Volpi
AVAR: Marini
I Lakers battono gli Hornets 118-114 dopo un overtime ed ottengono la nona vittoria consecutiva. Un successo arrivato al termine di una rimonta esaltante e che ha visto i gialloviola recuperare diciotto punti di svantaggio. Sugli scudi Quentin Grimes, che mette a referto 47 punti
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