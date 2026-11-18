Il Napoli compie un passo decisivo verso la realizzazione del suo nuovo centro sportivo. Aurelio De Laurentiis è arrivato nel centro di Napoli per firmare il preliminare d'acquisto dei terreni a Qualiano, comune dell'area nord del capoluogo campano, dove sorgerà la nuova casa della società azzurra. L'appuntamento, con il notaio Francesco Coppa, era fissato oggi alle ore 12 nello studio notarile in via dei Mille. Presente anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha accompagnato il presidente in questo importante passaggio.

E se alla fine si operasse? E se andasse in America? E se non tornasse per l'Australia? Nonostante si sia fatto vedere a Torino per le ATP Finals, sorridente e loquace per gli sponsor, nella testa di Jannik Sinner ci sono decine di dubbi. Li riporta, dopo Gabriele Parpiglia, anche Vanity Fair con una indiscrezione: Jannik è pronto ad andare negli Usa per un consulto al ginocchio destro. "Dopo aver incontrato il professor Alberto Zangrillo e un'équipe del San Raffaele di Milano - scrive Vanity - Jannik vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione.

Serie A, le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata

COMO-CAGLIARI (sabato 21 novembre, ore 15:00)

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Bindoni-Gentile

IV: Zufferli

VAR: Meraviglia

AVAR: Marini

LAZIO-LECCE (sabato 21 novembre, ore 15:00)



Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Biffi-Regattieri

IV: Collu

VAR: Maggioni

AVAR: Ghersini

PARMA-ROMA (sabato 21 novembre, ore 18:00)

Arbitro: Sozza

Assistenti: Di Gioia-Politi

IV: Sacchi J.L.

VAR: Di Paolo

AVAR: Prontera

NAPOLI-TORINO (sabato 21 novembre, ore 20:45)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Peretti-Mondin

IV: Di Bello

VAR: Camplone

AVAR: Volpi

JUVENTUS-VENEZIA (domenica 22 novembre, ore 12:30)

Arbitro: Arena

Assistenti: Cecconi-Miniutti

IV: Massa

VAR: Ghersini

AVAR: Mazzoleni

BOLOGNA-UDINESE (domenica 22 novembre, ore 15:00)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Berti-Lauri

IV: Ayroldi

VAR: Santoro

AVAR: Paterna

SASSUOLO-GENOA (domenica 22 novembre, ore 15:00)

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Perrotti-Zingarelli

IV: Mariani

VAR: Marini

AVAR: Aureliano

MILAN-FROSINONE (domenica 22 novembre, ore 18:00)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Palermo-Laudato

IV: Chiffi

VAR: Pezzuto

AVAR: Prontera

ATALANTA-INTER (domenica 22 novembre, ore 20:45

Arbitro: Maresca

Assistenti: Rossi M.-Mastrodonato

IV: Colombo

VAR: Gariglio

AVAR: Di Paolo

MONZA-FIORENTINA (lunedì 23 novembre, ore 20:45)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Monaco-El Filali

IV: Bonacina

VAR: Volpi

AVAR: Marini

I Lakers battono gli Hornets 118-114 dopo un overtime ed ottengono la nona vittoria consecutiva. Un successo arrivato al termine di una rimonta esaltante e che ha visto i gialloviola recuperare diciotto punti di svantaggio. Sugli scudi Quentin Grimes, che mette a referto 47 punti