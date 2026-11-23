Al Brianteo va in scena il monday night tra Monza e Fiorentina. Queste le probabili formazioni. MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, R. Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, P. Gonçalves, Gnonto; Pellegrino.

L'Atalanta perde uno dei suoi punti di forza: si tratta di Carnesecchi, il portiere titolare. L'estremo difensore si è fatto male prima di affrontare l'Inter e gli esami hanno evidenziato una lesione al menisco del ginocchio sinistro. In agenda c'è già l'operazione.

È serio, come si temeva, l'infortunio muscolare di Antonio Vergara, uscito al 13' del primo tempo nel match vinto 1-0 sabato sera dal Napoli sul Torino. Il giocatore azzurro, si è sottoposto stamattina agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione grave. Si ipotizza uno stop di almeno due mesi.

Jannik Sinner vola in Finlandia per un'operazione che ha provato a evitare fino all'ultimo. A questo punto niente Australian Open, niente cemento: Sinner, nella migliore delle ipotesi, starà fuori quattro mesi. Ma tutto si chiarirà dopo l'intervento.