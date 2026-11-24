Luis Enrique, sempre lui. Sono passati 15 anni dalla sua esperienza a Roma. È sempre lo stesso anche se decide di rispondere a tutte le domande in francese, comprese quelle dei cronisti italiani. Non è cambiato di una virgola, quello che Franco Baldini definì "un magnifico errore". La vita l'ha messo a dura prova, la carriera gli ha regalato gioie pazzesche: per tutte, due Champions League di fila. Ma, dicevamo, lui è sempre lo stesso. Per questo quando gli viene chiesto, per la quinta volta di fila, quanto gli infortuni di Doué e Kvara possano penalizzare il Psg, a modo suo replica stizzito: "Cosa dovrei fare? Piangere? Lamentarmi". No, non ci pensa proprio. E infatti aggiunge: "La squadra ha dimostrato di essere resiliente, restiamo motivati per migliorare il nostro livello. Ma è normale: quando un giocatore vince è felice, quando si infortuna è triste. Fa parte del lavoro. Mercato di gennaio? Non abbiamo l'obbligo di fare mercato, non è nel nostro stile prendere un giocatore per sei mesi. Non abbiamo paura di niente, ma pensiamo a fare il nostro lavoro e ad affrontare delle difficoltà. Con la qualità dei miei giocatori affronteremo tutto”.

L'attrazione della Lazio per i tifosi biancocelesti è fatale e irresistibile, per questo la contestazione che tutto il tifo laziale sta portando avanti da mesi è così dolorosa e difficile allo stesso tempo. Un atto d'amore, così la Curva ha sempre definito lo sciopero contro la società, rinunciando a tutto ciò che di più caro ha: la Lazio. Per il mese di dicembre, però, la novità rappresenta un altro gesto d'amore: nel nuovo comunicato la Curva Nord ha annunciato il ritorno all'Olimpico. E non solo in occasione del derby e della Supercoppa italiana contro l'Inter, come era già stato reso noto, ma anche per la gara contro l'Atalanta, il match del 6 dicembre che anticiperà proprio la stracittadina contro la Roma.

Il Senegal vince la Coppa d'Africa 2026. A scrivere la parola fine è il Tribunale arbitrale aportivo di Losanna, che ha accolto il ricorso della Federcalcio senegalese e ripristinato il risultato del campo, dichiarando campioni i Leoni della Teranga. In precedenza infatti il titolo era stato assegnato a tavolino al Marocco.

“Abbiamo l'obbligo di essere l'Inter, la nostra miglior versione". Così Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Stoccarda, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League. Il tecnico dei nerazzurri ha presentato in conferenza stampa la prossima partita. Al suo fianco Nicolò Barella.