A Parigi è il giorno di Psg-Roma. Queste le probabili scelte di Gasperini per il match delle 21. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

Stesso orario per l'Inter che a San Siro ospita lo Stoccarda. Queste le probabili scelte di Chivu. INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; P.Esposito, Thuram.

Danilo Cataldi è il primo della lista per il Bologna, a patto che si sia messo del tutto alle spalle il guaio fisico con il quale ha dovuto convivere negli ultimi mesi. Il club emiliano pensa a lui come rinforzo in mezzo al campo, ritenendola una soluzione gradita e anche fattibile per gennaio. Cataldi, da parte sua, ha un'enorme stima di Palladino.

Senza Jannik Sinner l'Italia è pronta ad iniziare la corsa alla difesa dei tre titoli consecutivi in Coppa Davis. A Bologna la squadra capitanata da Filippo Volandri farà il suo esordio contro la Corea del Sud nei quarti di finale. La sfida è in programma oggi, mercoledì 25 novembre alla BolognaFiere Arena a partire dalle ore 16:00 e sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su SuperTennis.